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Бельгія визнала Голодомор геноцидом українців

Президент Зеленський назвав це рішення "глибоко символічним кроком".

Бельгія визнала Голодомор геноцидом українців
Фото: Макс Требухов

Бельгія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив прездент Володимир Зеленський у Twitter.

Він назвав це рішення "глибоко символічним кроком".

"Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок", - написав президент.

Нагадаємо, 1 лютого парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Раніше, в грудні минулого року, Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців.

У МЗС України наголошували на тому, що продовжуватимуть роботу, спрямовану на офіційне визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду проти українського народу.

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