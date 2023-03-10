Бельгія визнала Голодомор геноцидом українців

Бельгія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомив прездент Володимир Зеленський у Twitter.
Він назвав це рішення "глибоко символічним кроком".
"Історичне голосування в Палаті представників Бельгії: іще одна держава визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Дякую Бельгії за це важливе для кожного українця рішення, за цей глибоко символічний сьогодні крок", - написав президент.
Нагадаємо, 1 лютого парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Раніше, в грудні минулого року, Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців.
У МЗС України наголошували на тому, що продовжуватимуть роботу, спрямовану на офіційне визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду проти українського народу.