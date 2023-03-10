Головне за ніч. П'ятниця, 10 березня

Вранці по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К — носія надзвукової аеробалістичної керованої ракети Х-47м2 "Кинжал". Станом на 9:35 тривога ще тривала.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на цих напрямках 102 атаки загарбників.

Минулої доби ворог здійснив пуск 95 ракет різного базування. 34 ракети знищено нашими захисниками. Також ворог завдав 31 авіаційного удару, зокрема використав 8 БпЛА типу Шахед-136, половину яких збито. Здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження особового складу противника, два логістичних центри, три склади боєприпасів, шість станцій радіоелектронної боротьби та два засоби ППО на вогневій позиції.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 870 російських окупантів. Загалом ворог вже втратив в Україні близько 156 990 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські війська вночі обстріляли дві громади на Дніпропетровщині. По Нікопольському району ворог вдарив ракетами та важкою артилерією. Люди цілі, але є пошкодження підприємств та будинків.

Також окупанти цілили по Покровській громаді. Є приліт по енергетичному об'єкту. Там сильні руйнування. Виникла пожежа, яку вогнеборці вже загасили.

Деталі – в новині.

План бюджету США на 2024 фінансовий рік, представлений адміністрацією президента Джо Байдена, передбачає спеціальне фінансування для підтримки України та протидії Китаю.

63,1 мільярда доларів пропонується виділити для Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку. Згідно з інформаційним бюлетенем Держдепартаменту, запит включає 1,7 мільярда доларів, “що допоможуть Україні виграти війну та закласти основу реформ і відновлення для досягнення миру, а також допоможуть іншим партнерам, які постраждали від війни, стабілізувати свої економіки та підготуватися до відновлення”, пише CNN.

Крім того, новий бюджет передбачає збільшення на 1,5 мільйона доларів фінансування Глобального центру взаємодії, який підтримуватиме програми протидії пропаганді та дезінформації з боку Росії.

Докладніше – в новині.

Олександр Лукашенко підписав закон про запровадження смертної кари для білоруських державних чиновників і військових.

Закон також запроваджує кримінальну відповідальність за ”пропаганду” тероризму, дискредитацію збройних сил Білорусі, інших військ і військових формувань, воєнізованих організацій. Кримінальна відповідальність запроваджується і за порушення вимог щодо охорони державної таємниці.

Раніше палата представників Білорусі у другому читанні затвердила проєкт змін до Кримінального кодексу, який передбачає запровадження страти за держзраду.

Парламент Китаю обрав генерального секретаря ЦК Комуністичної партії країни Сі Цзіньпіна лідером КНР на третій п’ятирічний термін. Він був єдиним кандидатом.

Хоча посада значною мірою має церемоніальну роль, отримавши її, він посилив “свою хватку як наймогутніший лідер країни з часів Мао Цзедуна”, пише Reuters.

Майже 3000 членів Всекитайських зборів народних представників одностайно проголосували за кандидатуру 69-річного Сі. Голосування тривало близько години, а електронний підрахунок було завершено приблизно за 15 хвилин.

Увечері 9 березня у районі Гамбурга Альстердорф сталася стрілянина, яка призвела до чисельних жертв.

Повідомляється про щонайменше шістьох бездиханних людей, а також сімох важко поранених і 17 легко поранених. Ймовірно, місцем злочину став зал Свідків Єгови.

Згодом у поліції заявили, що нападник, ймовірно, мертвий. Слідчі мають інформацію про те, що “злочинець міг перебувати в будівлі і навіть бути серед загиблих”, сказав речник поліції на місці події.

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