На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів пошкоджено енергооб'єкт

Російські вночі обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, є влучання в енергооб’єкт.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Телеграмі.

У вночі ворог вдарив по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією. Люди цілі, але є пошкодження підприємств та будинків.

Також окупанти цілили по Покровській громаді. Є приліт по енергетичному об'єкту. Там сильні руйнування. Виникла пожежа, яку вогнеборці вже загасили.

Три населенi пункти району частково знеструмленi. Працюють енергетики.

Із важкої артилерії ворог двічі обстріляв і Червоногригорівську громаду. Пошкоджень зазнали транспортне та аграрне підприємства, адмінбудівля. Понівечені і три приватні будинки і стільки ж господарських споруд, авто, лінії електропередач.

"Всі наслідки ворожих атак оперативно усуваються. А наші ЗСУ скоро усунуть і самого агресора", - наголосив Лисак.

Нагадаємо, 9 березня росіяни обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. В результаті чоловік дістав поранення.