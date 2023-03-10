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На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів пошкоджено енергооб'єкт

Виникла пожежа, яку вогнеборці вже загасили.

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів пошкоджено енергооб'єкт
Архівне фото
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російські вночі обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, є влучання в енергооб’єкт.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Телеграмі.

У вночі ворог вдарив по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією. Люди цілі, але є пошкодження підприємств та будинків.

Також окупанти цілили по Покровській громаді. Є приліт по енергетичному об'єкту. Там сильні руйнування. Виникла пожежа, яку вогнеборці вже загасили.

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Три населенi пункти району частково знеструмленi. Працюють енергетики.

Із важкої артилерії ворог двічі обстріляв і Червоногригорівську громаду. Пошкоджень зазнали транспортне та аграрне підприємства, адмінбудівля. Понівечені і три приватні будинки і стільки ж господарських споруд, авто, лінії електропередач.

"Всі наслідки ворожих атак оперативно усуваються. А наші ЗСУ скоро усунуть і самого агресора", - наголосив Лисак.

Нагадаємо, 9 березня росіяни обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. В результаті чоловік дістав поранення.

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