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Бюджет США-2024 від Байдена передбачає спецфінансування для України, – CNN

Запит включає 1,7 мільярда доларів, “що допоможуть Україні виграти війну та закласти основу реформ і відновлення для досягнення миру, а також іншим партнерам, які постраждали від війни".

Бюджет США-2024 від Байдена передбачає спецфінансування для України, – CNN
Фото: Мінфін

План бюджету США на 2024 фінансовий рік, представлений адміністрацією президента Джо Байдена, передбачає спеціальне фінансування для підтримки України та протидії Китаю. 

Про це пише CNN.

63,1 мільярда доларів пропонується виділити для Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку. Згідно з інформаційним бюлетенем Держдепартаменту, запит включає 1,7 мільярда доларів, “що допоможуть Україні виграти війну та закласти основу реформ і відновлення для досягнення миру, а також допоможуть іншим партнерам, які постраждали від війни, стабілізувати свої економіки та підготуватися до відновлення”.

Крім того, новий бюджет передбачає збільшення на 1,5 мільйона доларів фінансування Глобального центру взаємодії, який підтримуватиме програми протидії пропаганді та дезінформації з боку Росії.

Адміністрація Байдена також запросила 842 мільярди доларів для Міністерства оборони, зокрема 753 мільйони для України для протидії російському впливу та допомоги Києву в його потребах у сфері безпеки, енергетики та кібербезпеки.

8,9 мільйона доларів пропонується спрямувати “на підтримку пріоритетної стратегічної мети США щодо збільшення спільного фінансування НАТО, починаючи з 2023 року, як погоджено Північноатлантичною радою в грудні 2022 року”.

“Збільшення фінансування цивільного бюджету НАТО дозволить організації зберегти свою технологічну та оперативну перевагу в мінливому стратегічному середовищі та сфері безпеки, яке включає такі загрози та виклики, як агресивніші та наполегливіші Росію та Китай, потребу у зміцненні кібербезпеки та загрози, викликані новими та деструктивними технологіями”, – йдеться в документі обґрунтування бюджету.

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“Оскільки війна в Україні триває другий рік, останній бюджет потребує 6 мільярдів доларів для підтримки України, НАТО та інших європейських партнерів”, – зазначає CNN.

Нагадаємо, у четвер Джо Байден оприлюднив пропозицію щодо бюджету США на 2024 рік на суму 6,9 трильйона доларів.

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