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Зеленському вдруге відмовили у виступі під час церемонії вручення "Оскара"

Цьогоріч про причину відмови наразі не відомо.

Зеленському вдруге відмовили у виступі під час церемонії вручення "Оскара"
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Уже другий рік поспіль Американська кіноакадемія відмовилася від трансляції звернення Президента Володимира Зеленського щодо війни в Україні під час вручення премії "Оскар", повідомляє видання Variety.

Торік Зеленському вдалося виступити онлайн на Каннському та Венеціанському кінофестивалях, а також на церемонії вручення премії "Греммі". Також глава держав взяв участь у церемонії відкриття торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі.

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У 2022-му продюсер "Оскара" Вілл Пекер відмовився дати в етер виступ Зеленського. Джерела видання зазначили - Пекер був стурбованим тим, що Голлівуд приділяє увагу Україні лише тому, що постраждалі від конфлікту є білими. За його словами, Голлівуд, навпаки, ігнорує війни по всьому світу, які торкаються кольорових людей. 

Цьогоріч про причини відмови наразі не відомо.

Тим часом Американська кіноакадемія — не єдина, хто відмовив Президенту України. Торік у вересні команда Зеленського зв'язалася з Міжнародним кінофестивалем у Торонто щодо трансляції виступу, але безуспішно.

Натомість представник кінофестивалю повідомив, що "виражає солідарність з українцями як тут, у країні, так і за кордоном, і гордий продемонструвати глибину та творчий потенціал українських кінематографістів на цьогорічному фестивалі".

Нагадаємо, торік під час церемонії вручення кінопремії "Оскар", яка відбулася в Лос-Анджелесі в ніч на 28 березня, хвилиною мовчання вшанували жертв війни РФ в Україні. Це сталося після того, як американська акторка українського походження Міла Куніс вийшла на сцену, щоб оголосити виступ Ребі Макінтайр з піснею Somehow You Do з фільму "Чотири добрі дні".

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