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У всій Греції відбулися протести через наймасштабнішу залізничну катастрофу у країні

Працівники залізниці оголосили про страйк.

У всій Греції відбулися протести через наймасштабнішу залізничну катастрофу у країні
Греція, 8 березня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG

У середу на вулиці міст Греції вийшли десятки тисяч людей, а робітники оголосили страйк, пише Reuters.

Протести відбулися “у найбільшому прояві громадського гніву” через наймасштабнішу залізничну катастрофу в країні, у якій минулого тижня загинули 57 людей.

Аварія викликала громадське обурення через руйнівний стан залізничної мережі. Робітники, які страйкують, кажуть, що в цьому винні роки нехтування, недостатні інвестиції та нестача персоналу – спадщина десятирічної боргової кризи в Греції.

Греція, 8 березня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG
Греція, 8 березня 2023 року

У найбільших вуличних протестах, з якими зіткнувся уряд після обрання в 2019 році, взяли участь понад 60 000 людей, серед яких були працівники транспортної сфери, студенти та вчителі. Акції відбулися у містах по всій Греції.

Тільки в центрі Афін понад 40 тисяч людей пройшли маршем до парламенту, скандуючи “Вбивці!” і “Ми всі в одному вагоні”. Група протестувальників зіткнулася з поліцейськими, які застосували сльозогінний газ проти натовпу. 

Мітингувальники кинули шашки з бензином перед парламентом і підпалили фургон і сміттєві баки.

Тисячі людей також вийшли на вулиці другого за величиною міста Греції Салоніки, де закидали камінням будівлю уряду.

Греція, 8 березня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG
Греція, 8 березня 2023 року

Консервативний уряд, який планував оголосити вибори найближчими тижнями, пообіцяв у середу відремонтувати несправну залізничну систему. Міністр транспорту Джордж Герапетрітіс заявив на пресконференції, що розуміє, яке обурення викликала аварія. “Жоден поїзд не вирушить знову, якщо ми не забезпечимо максимальну безпеку”, – сказав він після оголошення про призупинення сполучення на час перевірки безпеки.

Греція, 8 березня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG
Греція, 8 березня 2023 року

Працівники залізниці вже організовували чергові страйки з четверга, призводячи до зупинки мережі. Вони кажуть, що їхні вимоги щодо вдосконалення протоколів безпеки роками залишалися непочутими, і пообіцяли “впровадити безпеку”, аби гарантувати, що аварія не повториться.

Нагадаємо, у ніч на 1 березня у Греції сталося зіткнення пасажирського та вантажного потягів. Пасажирський потяг перевозив 350 людей, серед яких було багато студентів.

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