Голови обороних відомств ЄС обговорили усунення “промислових перепон” для передачі танків Україні

У Польщі може бути створений хаб для ремонту танків Leopard 2.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак вважає, що необхідно зберегти нинішні масштаби і швидкість військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами Блащака, під час зустрічі міністри оборони обговорили усунення “промислових перепон” на шляху до безперешкодної передачі танків Україні.

Зокрема, йшлося про створення в Польщі хабу для ремонту танків Leopard 2. Також міністри обговорили отримання запчастин для цього хабу.

Міністр оборони Польщі висловив переконання, що треба відновити виробництво запчастин до Leopard 2, яке припинилося 20 років тому.

Також Блащак розповів, що під час зустрічі обговорили замовлення і передачу Україні боєприпасів не лише калібрів 120 і 155 мм, а й 152 мм, які вироблялись раніше у країнах соцтабору.

Нагадаємо, Європейський фонд миру, з якого фінансують військову допомогу для України, поповнять на 2 млрд євро.