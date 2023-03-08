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У Великобританії пропонують надіслати винищувачі Typhoon тим країнам НАТО, які би дали свої бойові літаки Україні

За словами ексчиновника британського Міноборони, одна ескадрилья Typhoon-ів припадає пилом на авіабазі.

У Великобританії пропонують надіслати винищувачі Typhoon тим країнам НАТО, які би дали свої бойові літаки Україні

Члени оборонного комітету парламенту Великобританії запропонували надіслати винищувачі Typhoon країнам НАТО, які би натомість дали свої бойові літаки Україні, повідомляє Mirror.

На думку депутатів, такий обмін спонукає члени Альянсу надати нашій державі свої винищувачі.

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За словами депутата від Консервативної партії Роберта Кортса, зняті з озброєння Typhoon-и можна використати для обміну бойовими літаками з інших країн, які би краще підійшли українським пілотам.

"А чи не можна поставити ці (Typhoon) якщо не безпосередньо в Україну, то до однієї з тих країн-партнерів, які могли б надати МіГ-19, Су-24 чи одну з інших моделей, доступних у всьому світі?", - зауважив Кортс.

Колишній державний міністр Міноборони Сполученого Королівства Марк Франсуа заявив, що ескадрилью Typhoon законсервували на одній із авіабаз, і літаки "припадають пилом".

Нагадаємо, США перевіряють, чи можна встановити на українські МіГи західні ракети “повітря-повітря”. Також Сполучені Штати оцінюють українських пілотів щодо можливого навчання на F-16.

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