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Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

У середу, 8 березня, російські війська обстріляли прикордоння Сумської області із ствольної артилерії.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 16:40 до 17:00 військові зафіксували дев'ять приходів, ймовірно, з артилерії, в район села Катеринівка у Лебединській міській громаді Сумського району.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

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Нагадаємо, що 7 березня, росіяни обстріляли Білопільську та Есманську громади Сумської області.

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