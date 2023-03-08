Дуда закликав країни Заходу тренувати українських пілотів на літаках F-16

Два українські пілоти зараз перебувають на військовій базі в США.

Збройні сили України хочуть бути на рівні стандартів НАТО, тому вони й хочуть використовувати американські винищувачі F-16.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє CNN.

"Підготовка пілотів для України важлива і абсолютно необхідна", - сказав Дуда.

Зазначимо, що Сполучені Штати працюють з українськими пілотами в США, щоб визначити, скільки часу знадобиться для навчання їх літати на винищувачах F-16. Два українські пілоти зараз перебувають на військовій базі в США, де їхні навички перевіряються на льотних тренажерах. Американська влада схвалила приїзд до США ще 10 українських пілотів для подальшого ознайомлення вже цього місяця.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав НАТО запустити нові тренувальні програми для українських військових пілотів.