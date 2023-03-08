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Дуда закликав країни Заходу тренувати українських пілотів на літаках F-16

Два українські пілоти зараз перебувають на військовій базі в США.

Дуда закликав країни Заходу тренувати українських пілотів на літаках F-16
Фото: Twitter/Анджей Дуда

Збройні сили України хочуть бути на рівні стандартів НАТО, тому вони й хочуть використовувати американські винищувачі F-16.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє CNN.

"Підготовка пілотів для України важлива і абсолютно необхідна", - сказав Дуда.

Зазначимо, що Сполучені Штати працюють з українськими пілотами в США, щоб визначити, скільки часу знадобиться для навчання їх літати на винищувачах F-16. Два українські пілоти зараз перебувають на військовій базі в США, де їхні навички перевіряються на льотних тренажерах. Американська влада схвалила приїзд до США ще 10 українських пілотів для подальшого ознайомлення вже цього місяця.

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Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав НАТО запустити нові тренувальні програми для українських військових пілотів.

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