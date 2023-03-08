ЄС до кінця березня підготує понад 11 тис. українських військових

До кінця року підготують ще 30 тисяч.

Військова місія Європейського Союзу підготує понад 11 тисяч українських військовослужбовців до кінця березня.

Про це заявив на брифінгу високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Ще 30 тисяч військових Збройних сил України планують підготувати в рамках місії Європейського Союзу до кінця року.

За його словами, місія Європейського Союзу підготує екіпажі для танків, які будуть поставлені в Україну від країн-членів НАТО.

Нагадаємо, що Боррель запропонував три варіанти, як забезпечити Україну боєприпасами.

8 березня у Стокгольмі проходить неформальна зустріч міністрів оборони ЄС під егідою головуючої в ЄС Швеції. Першим та ключовим питанням цієї зустрічі є прискорення військової допомоги від країн ЄС для України у її самозахисті від російської агресії. У першій сесії зустрічі міністрів бере участь міністр оборони України Олексій Резніков.