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​У КМДА заявили, що правоохоронні органи утискають освітян столиці

Скаржаться на прискіпливі перевірки укриттів та пунктів обігріву.

​У КМДА заявили, що правоохоронні органи утискають освітян столиці
Фото ілюстративне
Фото: Макс Требухов

Департамент освіти і науки Київської міськдержадміністрації оприлюднив заяву, у якій звинуватив правоохоронні органи в утисках освітян.

Заяву розмістили на сайті КМДА.

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"Чергова масована атака правоохоронців на освітян столиці вже торкнулась 7 із 10 районів міста і, судячи з усього, вони не планують зупинятись. Цього разу предметом їхніх нападів стало облаштування укриттів у школах та створення пунктів обігріву в закладах освіти. Головні претензії – ціни на закупівлю вбиралень, лавок та генераторів", - йдеться в тексті заяви.

В освітньому департаменті зазначили, що період облаштування укриттів був занадто короткий, тому освітяни Києва мали протягом двох місяців, разом з процедурами про оголошення торгів придбати для понад 700 закладів освіти все необхідне в укриття. "І це в той час, коли завдяки силам персоналу закладів освіти, укриття в школах почали працювати для мешканців столиці ще з лютого 2022 року", - додали в КМДА. 

Щодо організації пунктів обігріву, то в департаменті освіти і науки зауважили, що держава дала ще жорсткіші терміни їхнього облаштування, а в бюджеті не було передбачено на це коштів.

"Тому в найкоротший термін освітні управлінці знайшли можливість придбати все необхідне з того, що було в Україні, і показати "перевіряючим" від центральної влади, яка не виділила на облаштування "пунктів незламності" ні копійки з держбюджету -2022, що ми спроможні організувати протягом тижня 430 забезпечених необхідним міських центрів обігріву", - наголосили в заяві.

Освітяни вимагають від правоохоронців припинити, за їхніми словами, безпідставні утиски та переслідування, не використовувати сумнівних експертів для підготовки експертиз, які потім використовують для відкриття кримінальних справ, а також припинити робити заяви про так звані "скоєні злочини" до завершення розслідування. Також закликають утриматись від відсторонення з посад чи арешту освітян без доведення провини та не маніпулювати суспільною думкою і оприлюднювати лише перевірену інформацію.

Нагадаємо, торік влітку прем'єр Денис Шмигаль заявив, що органи місцевого самоврядування повинні організувати регулярні навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки безпеки та візуалізацію шляху до безпечних місць в усіх закладах освіти. Також, за словами Шмигаля, у сховищах мають створити всі умови для перебування та навчання, а в кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.

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