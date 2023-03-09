Військові капелани проходять підготовку в університеті Шевченка

Робота капеланів і військових психологів посіла важливе місце у підтримці українського війська.

Перші військові капелани проходять навчання та відповідну військову підготовку у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка.

Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Днями я провела лекцією для військових капеланів, які проходять курси підвищення кваліфікації з питань військового капеланства та слухачів випускових курсів за спеціальністю "Військова психологія", – розповіла вона.

За словами Ганни Маляр, робота капеланів і військових психологів під час ведення бойових дій, особливо після повномасштабного вторгнення російських військ, посіла своє важливе місце у підтримці нашого війська. А отже – в обороноздатності.

“Місія капеланів підтримувати внутрішній стан та спокій бійця. Віра – це те, що дає людині відповідь на питання життя і смерті, що є важливим для воїна. Внутрішній спокій та впевненість дає можливість людині боротися”, – зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що у Київській області відбулися спеціальні навчання для священнослужителів – військових капеланів. Вони не можуть брати до рук зброю, однак мають знати загальноармійські поняття, тактичну медицину і види озброєнь.

У листопаді 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4626 "Про Службу військового капеланства", який утворює Службу військового капеланства як самостійний структурний підрозділ у складі військових формувань.