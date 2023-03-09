У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту
У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Російська неспроможність і український контрнаступ
Російська неспроможність і український контрнаступ
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
ГоловнаСуспільствоВійна

Президент провів нараду з силовиками і урядовцями щодо ранкового ракетного удару

На зустрічі були присутні представники РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпрому, Генштабу, ГУР, СЗРУ.

Президент провів нараду з силовиками і урядовцями щодо ранкового ракетного удару
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо сьогоднішнього обстрілу ворогом української інфраструктури.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

За словами глави держави, на нараді були присутні РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ та відповідні представники уряду.

Фото: Володимир Зеленський у Telegram

“Сьогоднішнім обстрілом атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та місто Київ. Дякую нашим силам ППО за вагому роботу, за захист наших людей”, – зазначив президент.

Він наголосив на необхідності забезпечити захист енергетичної інфраструктури від російських обстрілів та швидкому відновленні електропостачання в областях, що постраждали.

Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, сьогодні вночі і зранку російська армія завдала масованої ракетно-дронової атаки по території України. Сили протиповітряної оборони знищили 34 крилаті ракети Х-101/Х-555 та "Калібр". Всього Росія випустила по території України 48 ракет. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також