На зустрічі були присутні представники РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпрому, Генштабу, ГУР, СЗРУ.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо сьогоднішнього обстрілу ворогом української інфраструктури.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

За словами глави держави, на нараді були присутні РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ та відповідні представники уряду.

Фото: Володимир Зеленський у Telegram

“Сьогоднішнім обстрілом атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та місто Київ. Дякую нашим силам ППО за вагому роботу, за захист наших людей”, – зазначив президент.

Він наголосив на необхідності забезпечити захист енергетичної інфраструктури від російських обстрілів та швидкому відновленні електропостачання в областях, що постраждали.

Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Нагадаємо, сьогодні вночі і зранку російська армія завдала масованої ракетно-дронової атаки по території України. Сили протиповітряної оборони знищили 34 крилаті ракети Х-101/Х-555 та "Калібр". Всього Росія випустила по території України 48 ракет.