Польща вже передала Україні 14 танків Leopard 2, – Маріуш Блащак

Українські танкові екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2. Чотирнадцять одиниць танків цього типу, які Варшава мала передати Києву, вже в Україні.
Про це повідомляє tvp.info з посиланням на міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака.
Міністр сказав, що Польща зробила все можливе, щоб скомплектувати цілий батальйон танків Leopard 2 A4.
“Таким чином ми підтримуємо Україну в межах міжнародної коаліції. Крім польських 14-ти танків Leopard 2, в межах цього батальйону є також по 8 танків з Канади та Норвегії, а також 6 з Іспанії”, – повідомив Блащак.
Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak: Zakończył się proces szkolenia ukraińskich żołnierzy na czołgach Leopard#wieszwięcej #Ukraina 🇵🇱🇺🇦 @MON_GOV_PL @mblaszczak pic.twitter.com/5Qf9SrOTwD— tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) March 9, 2023
Міністр національної оборони Польщі не виключає, що після його розмови з іспанською колегою Маргаритою Роблес, Іспанія передасть Україні ще 4 додаткових танки Leopard 2.
“Без сумніву, маємо справу з батальйоном важких танків, які у випадку польських танків вже передані, а що стосується союзників, то в дуже стислі строки їх буде надано Україні”, – зазначив міністр.
Він додав, що Польща розпочинає створювати хаб, в якому обслуговуватимуться і ремонтуватимуться танки Leopard 2, які вже доставлено чи незабаром буде доставлено до України. Хаб розташовуватиметься на підприємстві Bumar-Labedy у місті Глівіце на півдні Польщі.
За словами Блащака, основною проблемою наразі є відсутність запчастин до танків Leopard 2, адже вони не виробляються вже 20 років. Тому Польща веде діалог з Німеччиною, щоб відновити виробництво запчастин.
Раніше Блащак повідомляв, що Польща надасть Україні ще 10 танків Leopard 2 на цьому тижні.