Польща вже передала Україні 14 танків Leopard 2, – Маріуш Блащак

У стислі терміні танки також нададуть Канада, Норвегія і Іспанія.

Українські танкові екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2. Чотирнадцять одиниць танків цього типу, які Варшава мала передати Києву, вже в Україні.

Про це повідомляє tvp.info з посиланням на міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака.

Міністр сказав, що Польща зробила все можливе, щоб скомплектувати цілий батальйон танків Leopard 2 A4.

“Таким чином ми підтримуємо Україну в межах міжнародної коаліції. Крім польських 14-ти танків Leopard 2, в межах цього батальйону є також по 8 танків з Канади та Норвегії, а також 6 з Іспанії”, – повідомив Блащак.

Міністр національної оборони Польщі не виключає, що після його розмови з іспанською колегою Маргаритою Роблес, Іспанія передасть Україні ще 4 додаткових танки Leopard 2.

“Без сумніву, маємо справу з батальйоном важких танків, які у випадку польських танків вже передані, а що стосується союзників, то в дуже стислі строки їх буде надано Україні”, – зазначив міністр.

Він додав, що Польща розпочинає створювати хаб, в якому обслуговуватимуться і ремонтуватимуться танки Leopard 2, які вже доставлено чи незабаром буде доставлено до України. Хаб розташовуватиметься на підприємстві Bumar-Labedy у місті Глівіце на півдні Польщі.

За словами Блащака, основною проблемою наразі є відсутність запчастин до танків Leopard 2, адже вони не виробляються вже 20 років. Тому Польща веде діалог з Німеччиною, щоб відновити виробництво запчастин.

Раніше Блащак повідомляв, що Польща надасть Україні ще 10 танків Leopard 2 на цьому тижні.