У НАТО не до кінця розуміють ситуацію в Бахмуті, — Череватий

Він вважає, що Альянсу загалом важко збагнути логіку війни, яку РФ сьогодні веде проти України.

Представник східного угруповання військ Сергій Череватий прокоментував заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Бахмут впаде найближчими днями, зауваживши, що в Альянсі не до кінця розуміють ситуацію в місті і логіку війни, яка сьогодні триває.

Про це повідомляє zn.ua.

"Хочу сказати, що остання війна з якою НАТО мав більш дотичні відносини - це були війни в колишній Югославії, які були значно менші за об'ємом та застосуванням військ тощо. Так, вони більш звиклі до стабілізаційних, навчальних чи миротворчих місій", - сказав Череватий під час телемарафону.

Військовий зауважив, що, як наслідок, Альянсу загалом важко збагнути логіку війни, яку РФ сьогодні веде проти України.

"Вони чисто прагматично із сухими розрахунками до цього підходять, іноді не розуміючи, що українці, бувши рік в такій війні, напрацювали набагато більшу стійкість та потужність тактичних рішень. Відтак, я думаю, що НАТО це вивчають і їм далі потрібно це все вивчати", - пояснив Череватий.

Він вважає, що до таких заяв треба ставитися з повагою, але з розумінням того, що всієї ситуації вони до кінця не розуміють.

Нагадаємо, нещодавно командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що кожен день дає час підготувати резерви і підготуватися до наступу. У боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська-штурмові загони Вагнера.