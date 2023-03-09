Чітка задача зі звільнення півдня України буде виконана, – командувач Тарнавський

Одним з головних завдань оборони на півдні України зараз є контрбатарейна боротьба та подавлення ворожого вогню на лівому березі Дніпра.

Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив на своєму каналі в Телеграм.

"Але на цьому Сили оборони зупинятися не планують, бо забезпечення безпеки наших міст та сіл, включно з Херсоном, залежить від наступальних дій, наслідком яких має стати знищення ворога", – наголосив він.

Тарнавський додав, що росіяни дуже бояться нашого несподіваного удару.

"Це видно зі спроб ворога організувати фортифікаційні споруди на протилежному від Херсона березі Дніпра. Ми аналізуємо все, що робить ворог. Чітка задача по звільненню наших територій Силами оборони буде виконана", – підкреслив він.

Нагадаємо, що після відступу з правобережжя Херсонської області росіяни щоденно обстрілюють мирних людей у деокупованих містах і селах.