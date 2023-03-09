Вранці ворог вдарив ракетами по Шостці, є влучання в підприємство

Вранці 9 лютого ворог вдарив ракетами по Шостці Сумської області, є влучання в одне із підприємств.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Ніч та ранок на Сумщині були неспокійними.

Після 21:00 по території Середино-Будської ТГ здійснено артилерійський обстріл (4 “приходи”). Без втрат.

Вночі силами оборони Сумщини у північній та центральній частинах області були зафіксовані прольоти ворожих БпЛА типу “Шахед”.

Зранку ворог завдав ракетного удару по Шостці (3 прильоти). Є влучання в одне з підприємств міста. Пошкоджені також житлові будинки. Попередньо - без жертв.

Нагадаємо, цієї ночі Росія запустила 81 ракету і 8 безпілотників. Оборонці збили 34 з 48 крилатих ракет.