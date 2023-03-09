У Києві внаслідок російської атаки постраждали три людини

Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

9 березня збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл міста Києва. Внаслідок події пошкоджено об’єкт інфраструктури. Вибито шибки у декількох житлових будинках, пошкоджено п'ять автомобілів.

Троє людей отримали травми. Двох із них госпіталізували.

На місцях подій працюють працівники ДСНС та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин росіян.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Служби безпеки.

Нагадаємо, Перший вибух під час масованої російської атаки в ніч на 9 березя пролунав близько 6 ранку в Голосіївському районі Києва. Влучання є й в інших містах – Харкові та Одесі. Повітряна тривога була оголошена близько опівночі і тривала до 8 ранку.