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У Києві внаслідок російської атаки постраждали три людини

Також у столиці пошкоджено об’єкт інфраструктури, вибито шибки ужитлових будинках, пошкоджено п'ять автомобілів.

У Києві внаслідок російської атаки постраждали три людини
Київ
Фото: тг-канал Цаплієнка

Київська міська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

9 березня збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл міста Києва. Внаслідок події пошкоджено об’єкт інфраструктури. Вибито шибки у декількох житлових будинках, пошкоджено п'ять автомобілів.

Троє людей отримали травми. Двох із них госпіталізували.

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На місцях подій працюють працівники ДСНС та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин росіян.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Служби безпеки.

Нагадаємо, Перший вибух під час масованої російської атаки в ніч на 9 березя пролунав близько 6 ранку в Голосіївському районі Києва.  Влучання є й в інших містах – Харкові та Одесі. Повітряна тривога була оголошена близько опівночі і тривала до 8 ранку.

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