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Цієї ночі Росія запустила 81 ракету і 8 безпілотників

Оборонці збили 34 з 48 крилатих ракет. 

Цієї ночі Росія запустила 81 ракету і 8 безпілотників
ППО (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба повітряного командування "Схід"

У ніч на 9 березня російська армія здійснила 81 пуск ракет різного базування та задіяла вісім БпЛА Shahed-136/131. Сили оборони збили 34 з 48 крилатих ракет та чотири БпЛА. 

Внаслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Фото: Головнокомандувач ЗСУ в Facebook

За його даними, ворог здійснив:

  • 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
  • 20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;
  • 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
  • 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";
  • 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
  • 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

 “Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА «Shahed-136/131»”, – зазначив Залужний. 

Нагадаємо, внаслідок атак є влучання в обʼєкти інфраструктури та житловий сектор. У Львівській області загинули чотири людини, є поранен в Києві. Також ворог атакував Житомир, Харківську, Одеську, Дніпропетровську області. 

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