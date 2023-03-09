Цієї ночі Росія запустила 81 ракету і 8 безпілотників

У ніч на 9 березня російська армія здійснила 81 пуск ракет різного базування та задіяла вісім БпЛА Shahed-136/131. Сили оборони збили 34 з 48 крилатих ракет та чотири БпЛА.

Внаслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ в Facebook

За його даними, ворог здійснив:

28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

“Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА «Shahed-136/131»”, – зазначив Залужний.

Нагадаємо, внаслідок атак є влучання в обʼєкти інфраструктури та житловий сектор. У Львівській області загинули чотири людини, є поранен в Києві. Також ворог атакував Житомир, Харківську, Одеську, Дніпропетровську області.