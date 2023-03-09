Цієї ночі Росія запустила 81 ракету і 8 безпілотників

У ніч на 9 березня російська армія здійснила 81 пуск ракет різного базування та задіяла вісім БпЛА Shahed-136/131. Сили оборони збили 34 з 48 крилатих ракет та чотири БпЛА.
Внаслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
За його даними, ворог здійснив:
- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
- 20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр»;
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";
- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
- 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.
“Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА «Shahed-136/131»”, – зазначив Залужний.
Нагадаємо, внаслідок атак є влучання в обʼєкти інфраструктури та житловий сектор. У Львівській області загинули чотири людини, є поранен в Києві. Також ворог атакував Житомир, Харківську, Одеську, Дніпропетровську області.