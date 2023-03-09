Укренерго попередило про обмеження електропостачання на Житомирщині, Харківщині та Одещині

Через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури обмеження електропостачання будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеській областях.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Всю ніч 9 березня тривала 15-та масована ракетна атака росіян на енергетичну інфраструктуру. Для зменшення ризиків були превентивно застосовані обмеження у всіх регіонах. Триває відновлення роботи енергосистеми, електропостачання поступово відновлюється", - зазначили в компанії.
Ремонтні бригади виїхали для усунення наслідків обстрілів та відновлення живлення.
У ДТЕК додали, що постраждали три їхні теплоелектростанції.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
Нагадаємо, ДТЕК повідомило спершу про екстрені відключення у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях через ворожу атаку.
Нині рашисти влучили на Одещині в об’єкт енергетичної інфраструктури та житлові будинки