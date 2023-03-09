У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту
У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
Російська неспроможність і український контрнаступ
Російська неспроможність і український контрнаступ
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі"
Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі"
У Київській області працювали сили ППО (оновлено)
У Київській області працювали сили ППО (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Укренерго попередило про обмеження електропостачання на Житомирщині, Харківщині та Одещині

У ДТЕК заявили, що постраждали їхні три теплоелектростанції.

Укренерго попередило про обмеження електропостачання на Житомирщині, Харківщині та Одещині
Фото: EPA/UPG

Через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури обмеження електропостачання будуть застосовані у Житомирській, Харківській та Одеській областях.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Всю ніч 9 березня тривала 15-та масована ракетна атака росіян на енергетичну інфраструктуру. Для зменшення ризиків були превентивно застосовані обмеження у всіх регіонах. Триває відновлення роботи енергосистеми, електропостачання поступово відновлюється", - зазначили в компанії.

Ремонтні бригади виїхали для усунення наслідків обстрілів та відновлення живлення.

У ДТЕК додали, що постраждали три їхні теплоелектростанції.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. 

Нагадаємо, ДТЕК повідомило спершу про екстрені відключення у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях через ворожу атаку.

Нині рашисти влучили на Одещині в об’єкт енергетичної інфраструктури та житлові будинки

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також