Через російські обстріли повністю знеструмлена ЗАЕС

Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.

Через російські обстріли повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Близько 3:53 внаслідок ворожих ракетних ударів вимкнулася остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Про це повідомили в Енергоатомі.

“Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу. В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу”, – наголосив в НАЕК.

Усі вітчизняні атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів. Станом на 6.30 ранку усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт.

Починаючи з опівночі і станом на 7:28 Росія атакує ракетами Україну. Вибухи лунали, зокрема, в Харкові, Одесі, Києві. В столиці є двоє поранених, загорілися авто.