Ворог завдав 15 ударів по Харківщині, під прицілом – енергетична інфраструктура (оновлено)

В області є влучання у приватний будинок.

У Харкові пролунала серія вибухів, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Подробиці наразі невідомі.

“У Харкові серія вибухів. Поки без подробиць, але прошу всіх бути обережними”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, тривогу оголосили у всіх областях країни.

Оновлення 04:26. Терехов поінформував, що під прицілом ворога перебуває енергетична інфраструктура міста.

У деяких районах Харкова є проблеми зі світлом.

Оновлення 04:30. Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, ворог завдав біля 15 ударів по місту і області. Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури.

Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині.

Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, перед цим Росія била по Харкову 22 лютого. Росіяни влучили по обʼєкту інфраструктури в Київському районі.