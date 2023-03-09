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Ворог завдав 15 ударів по Харківщині, під прицілом – енергетична інфраструктура (оновлено)

В області є влучання у приватний будинок.

Ворог завдав 15 ударів по Харківщині, під прицілом – енергетична інфраструктура (оновлено)
Фото: РБК

У Харкові пролунала серія вибухів, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Подробиці наразі невідомі.

“У Харкові серія вибухів. Поки без подробиць, але прошу всіх бути обережними”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, тривогу оголосили у всіх областях країни.

Оновлення 04:26. Терехов поінформував, що під прицілом ворога перебуває енергетична інфраструктура міста. 

У деяких районах Харкова є проблеми зі світлом. 

Оновлення 04:30. Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, ворог завдав біля 15 ударів по місту і області. Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури.

Попередньо, є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині.

Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

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Нагадаємо, перед цим Росія била по Харкову 22 лютого. Росіяни влучили по обʼєкту інфраструктури в Київському районі.

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