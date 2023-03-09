Журналісти оприлюднили записи переговорів заарештованого за держзраду Богуслаєва із росіянами

Президент корпорації “Мотор Січ” В’ячеслав Богуслаєв під час відбиття російської агресії у 2022 році продовжував вести бізнес-справи з окупантами.

Про це йдеться у матеріалі “Схем”, в якому вони досліджують неопубліковані раніше розмови Богуслаєва.

Журналісти верифікували отримані від джерел у правоохоронних органах записи розмов В’ячеслава Богуслаєва за допомогою західної експертизи.

Під час цих розмов Богуслаєв, зокрема, в березні 2022 року скаржиться на те, що російська армія обстрілює Запоріжжя та “Мотор Січ”.

“Анатолію Петровичу, вітаю. Передай привіт усім там, починаючи від колишнього міністра. “Іскандер-М” впав на територію заводу”, – каже Богуслаєв у розмові із Анатолієм Сітновим, російським генерал-полковником у відставці, головю ради директорів московської компанії “Двигуни “Володимир Клімов – Мотор Січ”.

Богуслаєв наголошує, що у Запоріжжі немає військ, і висловлює невдоволення обстрілами міста.

Також Богуслаєв скаржився на обстріл Петру Кононенку, котрий зараз керує російським підприємством “Борисфен”, що займається ремонтом та обслуговуванням авіадвигунів.

Згодом той повідомив Богуслаєву, що росіяни “завод бережуть, як зіницю ока”.

Богуслаєв у розмові із росіянами відзначав і мародерство російських солдатів.

Зокрема, в Херсонській області на його господарство “Айленд” приїхали росіяни, котрі забрали сільгоспобладнання, два генератори та вантажну машину.

Це був не єдиний випадок грабунку майна Богуслаєва з боку росіян.

“У мене дев'ятий причал в Бердянському порту, я купив його. Позабирали компʼютери всі, хліб забрали з елеваторів, чужий, я ж на зберігання взяв. Все зсипали, вивезли. Взагалі незрозуміло. Я в шоці, бл***. Я не думав, що можуть. Ми можемо так. Мабуть, змовилися з бандитами, бл***”, – сказав Богуслав Сітнову 22 березня 2022 року.

Також у розмовах із росіянами Богуслаєв обговорював питання торгівлі з країною-агресором через треті компанії та країни.

Зокрема, до РФ продавали двигуни через Китай, ймовірно, компанію China Taly Aviation Technologies (CTAT) Corp.

У квітні 2022 року “Мотор Січ” відправляла цій компанії запчастини для капітального ремонту декількох типів авіадвигунів. Двигуни “Мотор Січі” знаходили у збитих російських гелікоптерах.

Також “Мотор Січ” продавала двигуни через білоруську компанію іранській, котра виробляє безпілотники Шахід. Ними РФ зараз активно атакує Україну.

Нагадаємо, 22 жовтня СБУ затримала за державну зраду Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Повідомлялося, що зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Згодом Служба безпеки опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ", що підтверджують його співробітництво з ворогом.

Пізніше було встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення Богуслаєв здійснював фінансування терористичної організації “ДНР”. Зокрема, через сплату “податків” та “зборів” у бюджет цього квазіутворення. Серед іншого, він співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року знаходиться під контролем так званої “ДНР”. Його метою було постачання авіакомплектуючих до підприємств військово-промислового комплексу РФ.