Триває навчання бійців Збройних Сил України іноземними інструкторами.

Про це повідомила пресслужба армії Литви.

“Снайпери литовської армії готують снайперів української армії”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що безперервні тренування бійців тривають три тижні. Під час них бійці беруть участь у бойових стрільбах, вивчають тонкощі визначення дистанції, спостереження та маскування.

“Замаскований солдат - живий солдат”, - це принцип, якому особливо навчають стрільців.

Фото: Пресслужба армії Литви

Фото: Пресслужба армії Литви

Фото: Пресслужба армії Литви

Фото: Пресслужба армії Литви

Фото: Пресслужба армії Литви

Нагадаємо, військова місія Європейського Союзу підготує понад 11 тисяч українських військовослужбовців до кінця березня.