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Литовські снайпери готують снайперів української армії

Навчання триває вже три тижні.

Литовські снайпери готують снайперів української армії
Фото: Пресслужба армії Литви

Триває навчання бійців Збройних Сил України іноземними інструкторами. 

Про це повідомила пресслужба армії Литви.

“Снайпери литовської армії готують снайперів української армії”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що безперервні тренування бійців тривають три тижні. Під час них бійці беруть участь у бойових стрільбах, вивчають тонкощі визначення дистанції, спостереження та маскування.

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“Замаскований солдат - живий солдат”, - це принцип, якому особливо навчають стрільців.

Фото: Пресслужба армії Литви

Фото: Пресслужба армії Литви

Фото: Пресслужба армії Литви

Фото: Пресслужба армії Литви

Фото: Пресслужба армії Литви

Нагадаємо, військова місія Європейського Союзу підготує понад 11 тисяч українських військовослужбовців до кінця березня.

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