Триває навчання бійців Збройних Сил України іноземними інструкторами.
Про це повідомила пресслужба армії Литви.
“Снайпери литовської армії готують снайперів української армії”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що безперервні тренування бійців тривають три тижні. Під час них бійці беруть участь у бойових стрільбах, вивчають тонкощі визначення дистанції, спостереження та маскування.
“Замаскований солдат - живий солдат”, - це принцип, якому особливо навчають стрільців.
Нагадаємо, військова місія Європейського Союзу підготує понад 11 тисяч українських військовослужбовців до кінця березня.