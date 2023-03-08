На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
​Україна повернула додому з російського полону 130 бійців
​Україна повернула додому з російського полону 130 бійців
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі"
Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі"
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупаційні війська вдарили по Нікополю, є потерпілі

Серед поранених є діти.

Російські окупаційні війська вдарили по Нікополю, є потерпілі
Фото: Facebook/Олександр Саюк

Ввечері 8 березня російські війська здійснили обстріл Нікополя

Про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За його словами, є шестеро постраждалих. Як додав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, серед потерпілих є діти.

"...Дівчинка 2011 року народження доставлена до лікарні із пошкодженням руки. 10-річний хлопчик отримав осколкові поранення та контузію", - повідомив Лукашук.

Міський голова Нікополя зазначив, що рашисти пошкодили 24 приватні житлові будинки, 7 господарчих споруд, 20 сонячних панелей, лінії електропередач та газопроводи. 

Фото: Facebook/Олександр Саюк

Фото: Facebook/Олександр Саюк

Крім цього, внаслідок обстрілу сталася пожежа, яку вже ліквідували. 

Голова облради повідомив також, що Нікополь тричі за день потрапляв під ворожий обстріл.

Крім цього, росіяни били з артилерії по Марганецькій громаді, а "градами" - по Червоногригорівській.

На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, зранку 8 березня російські окупаційні війська обстріляли адміністративну будівлю Авдіївського коксохімічного заводу. Поранення отримали троє людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також