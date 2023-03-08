Ввечері 8 березня російські війська здійснили обстріл Нікополя.

Про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.

За його словами, є шестеро постраждалих. Як додав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, серед потерпілих є діти.

"...Дівчинка 2011 року народження доставлена до лікарні із пошкодженням руки. 10-річний хлопчик отримав осколкові поранення та контузію", - повідомив Лукашук.

Міський голова Нікополя зазначив, що рашисти пошкодили 24 приватні житлові будинки, 7 господарчих споруд, 20 сонячних панелей, лінії електропередач та газопроводи.

Фото: Facebook/Олександр Саюк

Фото: Facebook/Олександр Саюк

Крім цього, внаслідок обстрілу сталася пожежа, яку вже ліквідували.

Голова облради повідомив також, що Нікополь тричі за день потрапляв під ворожий обстріл.

Крім цього, росіяни били з артилерії по Марганецькій громаді, а "градами" - по Червоногригорівській.

На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, зранку 8 березня російські окупаційні війська обстріляли адміністративну будівлю Авдіївського коксохімічного заводу. Поранення отримали троє людей.