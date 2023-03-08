Ввечері 8 березня російські війська здійснили обстріл Нікополя.
Про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.
За його словами, є шестеро постраждалих. Як додав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, серед потерпілих є діти.
"...Дівчинка 2011 року народження доставлена до лікарні із пошкодженням руки. 10-річний хлопчик отримав осколкові поранення та контузію", - повідомив Лукашук.
Міський голова Нікополя зазначив, що рашисти пошкодили 24 приватні житлові будинки, 7 господарчих споруд, 20 сонячних панелей, лінії електропередач та газопроводи.
Крім цього, внаслідок обстрілу сталася пожежа, яку вже ліквідували.
Голова облради повідомив також, що Нікополь тричі за день потрапляв під ворожий обстріл.
Крім цього, росіяни били з артилерії по Марганецькій громаді, а "градами" - по Червоногригорівській.
На місці працюють рятувальники.
Нагадаємо, зранку 8 березня російські окупаційні війська обстріляли адміністративну будівлю Авдіївського коксохімічного заводу. Поранення отримали троє людей.