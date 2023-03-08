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Окупанти обстріляли адмінбудівлю Авдіївського коксохіму, поранені троє людей

У сховищах на території заводу від обстрілів ховаються 80 людей.

Окупанти обстріляли адмінбудівлю Авдіївського коксохіму, поранені троє людей
Фото: скрішот відео

Зранку 8 березня російські окупаційні війська обстріляли адміністративну будівлю Авдіївського коксохімічного заводу. Поранення отримали троє людей.

Про це повідомляє “Суспільне” із посиланням на очільника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша.

"У сховищах на території заводу від обстрілів ховаються 80 людей. Сьогодні під час обстрілу поранення отримали троє людей", – розказав Барабаш.

Народний депутат і колишній генеральний директор підприємства Муса Магомедов показав наслідки обстрілу. 

Нагадаємо, раніше Сили оборони заявили, що росіяни намагаються знайти шпарину між Мар'їнкою та Авдіївкою. За минулу добу на цих напрямках було 55 штурмів з боку ворога.

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