На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі"
Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі"
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
​Україна повернула додому з російського полону 130 бійців
​Україна повернула додому з російського полону 130 бійців
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
ГоловнаСуспільствоВійна

Українська влада не причетна до диверсії на газопроводах Росії, – Резніков

Міністр оборони прокоментував публікацію в газеті під час візиту до Стокгольма. 

Українська влада не причетна до диверсії на газопроводах Росії, – Резніков
Фото: Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/via REUTERS

Українська влада не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік", що відбулися в Балтійському морі восени. Про це агентству France Presse сказав міністр оборони Олексій Резніков, передає The Guardian.

"Це не наша діяльність", – заявив він у Стокгольмі, де сьогодні проходить зустріч міністрів оборони країн Європейського Союзу. 

Про причетність до вибухів на нитках “Північного потоку” і неробочого “Північного потоку-2” ”проукраїнської групи” писала американська газета New York Times. Журналісти зазначили, що відповідною інформацією із ними поділилися посадовці, які ознайомилися із секретними розвідувальними даними. При цьому про те, що ці диверсії були санкціоновані українською владою, інформації немає.

Згідно з опублікованими даними, вибухи могли влаштувати громадяни України або Росії, або і ті, і ті. 

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкинув причетність України до диверсій, а в Білому домі порадили не квапитися з висновками розслідування.

Вибухи на двох газопроводах відбулися фактично одночасно, і їх розслідують Швеція та Данія. Попереднє слідство дійшло висновку, що вони спричинені диверсіями. З початком повномасшабної війни проти України Москва задля енергетичного шантажу скоротила поставки газу до Європи через "Північний потік-1". "Північний потік-2" Європа відмовилася запускати в роботу в якості санкцій за вторгнення. У серпні Росія вирішила повністю припинити газопостачання першим "потоком", заявивши, що має "технічні проблеми". Європейські політики вважають цю відмовку нісенітницею. 


Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також