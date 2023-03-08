Українська влада не причетна до диверсії на газопроводах Росії, – Резніков

Міністр оборони прокоментував публікацію в газеті під час візиту до Стокгольма.

Українська влада не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік", що відбулися в Балтійському морі восени. Про це агентству France Presse сказав міністр оборони Олексій Резніков, передає The Guardian.

"Це не наша діяльність", – заявив він у Стокгольмі, де сьогодні проходить зустріч міністрів оборони країн Європейського Союзу.

Про причетність до вибухів на нитках “Північного потоку” і неробочого “Північного потоку-2” ”проукраїнської групи” писала американська газета New York Times. Журналісти зазначили, що відповідною інформацією із ними поділилися посадовці, які ознайомилися із секретними розвідувальними даними. При цьому про те, що ці диверсії були санкціоновані українською владою, інформації немає.

Згідно з опублікованими даними, вибухи могли влаштувати громадяни України або Росії, або і ті, і ті.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкинув причетність України до диверсій, а в Білому домі порадили не квапитися з висновками розслідування.

Вибухи на двох газопроводах відбулися фактично одночасно, і їх розслідують Швеція та Данія. Попереднє слідство дійшло висновку, що вони спричинені диверсіями. З початком повномасшабної війни проти України Москва задля енергетичного шантажу скоротила поставки газу до Європи через "Північний потік-1". "Північний потік-2" Європа відмовилася запускати в роботу в якості санкцій за вторгнення. У серпні Росія вирішила повністю припинити газопостачання першим "потоком", заявивши, що має "технічні проблеми". Європейські політики вважають цю відмовку нісенітницею.



