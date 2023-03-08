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СБУ затримала ще одного ворожого інформатора в Одесі

Поплічник ворога передавав загарбникам інформацію про місця базування Сил оборони і розташування об’єктів критичної інфраструктури в Одеській області.

СБУ затримала ще одного ворожого інформатора в Одесі
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про викриття ще одного поплічника рашистів у результаті контрдиверсійних заходів на півдні України.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“Він оприлюднював у заборонених соцмережах інформацію про місця базування Сил оборони і розташування об’єктів критичної інфраструктури в Одеській області. “Підхоплен”» у соцмережах інформацію окупанти використовували для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в разі «прильотів» ворожий інформатор виходив на місцевість для з’ясування та оприлюднення їхніх наслідків для повторних повітряних атак. Контррозвідники СБУ встановили та затримали зловмисника в Одесі.

За даними слідства, фігурантом є місцевий житель, який підтримує збройну агресію РФ та виправдовує воєнні злочини рашистів. Крім того, на власних сторінках у заборонених соцмережах він закликав до насильницького захоплення державної влади та знищення українського народу.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),ч. 1 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності),ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Фото: СБУ

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА. Тривають слідчі дії, подробиці справи не розголошують.

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