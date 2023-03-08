ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
​Україна повернула додому з російського полону 130 бійців
​Україна повернула додому з російського полону 130 бійців
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі"
Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі"
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора вперше за рік повномасштабної війни на Донеччині не загинули цивільні

Проте ситуація залишається напруженою.

Учора вперше за рік повномасштабної війни на Донеччині не загинули цивільні
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Попередня доба стала першою з 24 лютого 2022 року, коли на Донеччині не постраждало жодного цивільного.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“На Донецькому напрямку вночі росіяни завдали ракетного удару по Мемрику Новогродівської громади, пошкодили три будинки. Зранку двічі під обстріл потрапила Авдіївка: снаряди влучили на територію трьох вулиць та на околиці АКХЗ. В Очеретинській громаді під вогнем опинилися Красногорівка і Кам'янка, в Курахівській – Курахове і Курахівка”, – повідомив Кириленко.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Він додав, що на Горлівському напрямку росіяни інтенсивно стріляли по Костянтинівці. Унаслідок п’яти обстрілів пошкоджено 18 будинків та школу. Гучно було на околицях Часовоярської і Торецької громад. У Соледарській громаді пошкоджено п’ять будинків у Васюківці та чотири – у Федорівці.

На Лисичанському напрямку зафіксовано 10 прильотів по Торському і Зарічному Лиманської громади.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, росіяни продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також