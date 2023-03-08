Попередня доба стала першою з 24 лютого 2022 року, коли на Донеччині не постраждало жодного цивільного.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“На Донецькому напрямку вночі росіяни завдали ракетного удару по Мемрику Новогродівської громади, пошкодили три будинки. Зранку двічі під обстріл потрапила Авдіївка: снаряди влучили на територію трьох вулиць та на околиці АКХЗ. В Очеретинській громаді під вогнем опинилися Красногорівка і Кам'янка, в Курахівській – Курахове і Курахівка”, – повідомив Кириленко.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Він додав, що на Горлівському напрямку росіяни інтенсивно стріляли по Костянтинівці. Унаслідок п’яти обстрілів пошкоджено 18 будинків та школу. Гучно було на околицях Часовоярської і Торецької громад. У Соледарській громаді пошкоджено п’ять будинків у Васюківці та чотири – у Федорівці.

На Лисичанському напрямку зафіксовано 10 прильотів по Торському і Зарічному Лиманської громади.

Нагадаємо, росіяни продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.