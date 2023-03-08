Окупанти будують на Луганщині мобільні пункти швидкої допомоги

Пораненим загарбникам не вистачає місця в лікарнях.

Російські окупанти почали будувати на Луганщині модульні пункти швидкої допомоги через велику кількість поранених, яким вже не вистачає місця у лікарнях.

Про це Луганська ОВА повідомляє у Telegram.

"Для поранених загарбників вже не вистачає ліжок в лікарнях Луганщини. Бо додається таких осіб щодня. Тепер знайшли, де лікувати поранених. Спеціально для них зводять модульні станції швидкої допомоги, які більше нагадують альтанки, ані ж лікувальні заклади", – йдеться у повідомленні.

Нестачу медичних працівників росіяни вирішили через організацію відряджень лікарських бригад з різних територій РФ. На Луганщині їм обіцяють підвищену зарплату, а з основного місця роботи відправляють у безоплатну відпустку.

Учора на Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки та Невського. Також загарбники обстрілювали з артилерії райони Новоселівського, Стельмахівки, Невського, Червонопопівки і Діброви.

Нагадаємо, бюджетників у захопленій Луганській області змушують здавати кров для поранених окупантів.