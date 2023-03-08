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Резніков відвідав українських військових, які лікуються у Швеції

До нього долучився шведський колега Поль Джонсон.

Міністр оборони України Олексій Резніков відвідав українських військових, які лікуються у Швеції.

Про це він повідомив у своєму Твіттері.

Очільник Міноборони відвідав військових разом з міністром оборони Швеції Польом Джонсоном.

“Ми відчуваємо підтримку Швеції на багатьох рівнях, і це стосується не лише зброї. Наша єдність базується на цінностях. Ось що робить нашу дружбу такою міцною. Дякую тобі!”, – написав Резніков.

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Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Нагадаємо, Швеція зробить внесок до Фонду енергетичної підтримки України обсягом 30 млн доларів.

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