Міністр оборони України Олексій Резніков відвідав українських військових, які лікуються у Швеції.

Про це він повідомив у своєму Твіттері.

Очільник Міноборони відвідав військових разом з міністром оборони Швеції Польом Джонсоном.

“Ми відчуваємо підтримку Швеції на багатьох рівнях, і це стосується не лише зброї. Наша єдність базується на цінностях. Ось що робить нашу дружбу такою міцною. Дякую тобі!”, – написав Резніков.

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Нагадаємо, Швеція зробить внесок до Фонду енергетичної підтримки України обсягом 30 млн доларів.