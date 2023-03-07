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На найближчому засіданні Ставки розглянуть питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон, - Данілов

Секретар РНБО згадав про стендапера Андрія Щегеля, котрий заявив, що він не збирається повертатись до України.

На найближчому засіданні Ставки розглянуть питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон, - Данілов
Фото: Укрінформ

Найближчим часом відбудеться засідання Ставки, на якому розглянуть питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон. Міністри звітуватимуть про те, скільки їх відомства видали дозволів на виїзд.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

“На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливості відрядження робити за кордон, треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні – шість людей поїхали представляти країну як артисти. На жаль, вони не повернулися в Україну. Ба більше, зухвало починають коментувати і викладати в соцмережі, що вони такі розумні, що хтось має воювати. Він в іншому місці буде виступати, коли повернеться. Є закони, які треба поважати”, - зазначив Данілов. 

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Він наголосив, що в цьому випадку йдеться про справедливість, бо всі мають докладати зусиль для нашої перемоги. 

“Не можеш воювати? Будь ласка, працюй, сплачуй податки. Не можеш працювати? Допомагай, як можеш. Але от отак ганьбити країну – це не дозволено нікому”, – сказав Данілов.

При цьому секретар РНБО зазначив, що підтримує зміни до законодавства, які спрямовані на “посилення цих процесів”, тобто умов виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України разом з правоохоронними органами буде ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку.

Це стало реакцією на скандальні заяви стендап-коміка Андрія Щегеля, який у складі концертної групи виїхав до Туреччини. 

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