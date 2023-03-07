Наші війська у Бахмуті знекровлюють бойовий потенціал ворога, - Череватий

Дев'ять бойових зіткнень відбулися за минулу добу в районі Бахмута Донецької області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

За добу на Бахмутській ділянці ворог зазнав значних втрат: 244 убитими та 315 пораненими.

"Головне завдання наших військ у Бахмуті - сточувати боєздатність ворога, знекровлювати його бойовий потенціал. Завдяки масовому героїзму наших воїнів там створюються умови для нашого подальшого наступу", - наголосив Череватий.

За його словами, успішні дії наших воїнів призводять до того, що противник, не маючи змоги зупинитися, зазнаючи величезних втрат, змушений задіяти свої резерви.

"Вони зараз шукають резерви, задіюють навіть тих, кого раніше берегли, - ядро вагнерівців, тих, хто пройшов вишкіл іще до війни, тих, хто має досвід бойових дій у Сирії. Крім того, посилення угруповання відбувається за рахунок залучення не тільки регулярних військ і артилерії, а й авіації" – зазначив Череватий.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Бахмут.