Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
ГоловнаСуспільствоВійна

Наші війська у Бахмуті знекровлюють бойовий потенціал ворога, - Череватий

Противник, зазнаючи величезних втрат, змушений задіяти свої резерви. 

Наші війська у Бахмуті знекровлюють бойовий потенціал ворога, - Череватий
Фото: Міністерство оборони України

Дев'ять бойових зіткнень відбулися за минулу добу в районі Бахмута Донецької області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

За добу на Бахмутській ділянці ворог зазнав значних втрат: 244 убитими та 315 пораненими.

"Головне завдання наших військ у Бахмуті - сточувати боєздатність ворога, знекровлювати його бойовий потенціал. Завдяки масовому героїзму наших воїнів там створюються умови для нашого подальшого наступу", - наголосив Череватий.

За його словами, успішні дії наших воїнів призводять до того, що противник, не маючи змоги зупинитися, зазнаючи величезних втрат, змушений задіяти свої резерви. 

"Вони зараз шукають резерви, задіюють навіть тих, кого раніше берегли, - ядро вагнерівців, тих, хто пройшов вишкіл іще до війни, тих, хто має досвід бойових дій у Сирії. Крім того, посилення угруповання відбувається за рахунок залучення не тільки регулярних військ і артилерії, а й авіації" – зазначив Череватий.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Бахмут.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також