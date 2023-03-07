Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
ГоловнаСуспільствоВійна

Кабмін підтримав примусову евакуацію дітей із зон активних бойових дій

Нині під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей підпадає тільки Бахмут.

Кабмін підтримав примусову евакуацію дітей із зон активних бойових дій
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Оскільки діти не можуть самі про себе подбати, відмова батьків чи опікунів евакуюватися не допускається.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що відповідне рішення було ініційоване та розроблене Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення. Питання захисту життя дітей та їх негайної евакуації з особливо небезпечних територій взяла під особистий контроль віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук.

“Підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення”, – йдеться у повідомленні.

 

Зазначається, що обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

“Діти, що опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них – на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається, бо йдеться про її життя”, – наголошують у Мінреінтеграції.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Ухвалене сьогодні рішення має спонукати батьків більш зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей. Якщо дорослі не спроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава”, – прокоментувала рішення Ірина Верещук.

Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.

Нагадаємо, наразі у Бахмуті Донецької області залишаються до 4 000 цивільних, серед них 38 дітей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також