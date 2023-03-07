Кабмін підтримав примусову евакуацію дітей із зон активних бойових дій

Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Оскільки діти не можуть самі про себе подбати, відмова батьків чи опікунів евакуюватися не допускається.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що відповідне рішення було ініційоване та розроблене Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення. Питання захисту життя дітей та їх негайної евакуації з особливо небезпечних територій взяла під особистий контроль віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук.

“Підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

“Діти, що опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них – на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається, бо йдеться про її життя”, – наголошують у Мінреінтеграції.

“Ухвалене сьогодні рішення має спонукати батьків більш зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей. Якщо дорослі не спроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава”, – прокоментувала рішення Ірина Верещук.

Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.

Нагадаємо, наразі у Бахмуті Донецької області залишаються до 4 000 цивільних, серед них 38 дітей.