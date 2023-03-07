Органи досудового слідства не отримали даних про вчасне внесення застави за Коболєва, – САП

Прокуратура стверджує, що в цьому кримінальному провадженні жодні рахунки підозрюваного суд не арештовував.

Ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв мав внести понад 229 млн гривень застави до 6 березня та повідомити про це детектива або прокурора. Однак станом на 7 березня інформацію про внесення застави органи досудового розслідування не отримали.

Про це повідомили в Телеграм Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Крім того, зауважимо, що всупереч поширеній у деяких ЗМІ інформації, станом на сьогодні жодні рахунки підозрюваного суд не арештовував у цьому кримінальному провадженні. Також, наразі з боку НАБУ і САП відсутні будь-які ініціативи щодо блокування рахунків підозрюваного, які б перешкоджали йому використовувати наявні в нього фінансові активи", – заявили в прокуратурі.

Коболєв у фейсбук навів скріншоти повідомлень від Ощадбанку, згідно з якими його рахунки були заблоковані на підставі постанови виконавчої служби.

Фото: Kobolev Facebook

23 січня ВАКС залишив без задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу щодо Андрія Коболєва у вигляді тримання під вартою. Того ж дня прокурор САП заявив, що оскаржить це рішення. 1 березня Апеляція Вищого антикорупційного суду призначила Коболєву заставу у розмірі 229 млн грн.

Справа проти Коболєва стосується премії за перемогу над російським Газпромом. 8 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" виплатити НАК "Нафтогаз України" додаткові $2,56 млрд компенсації за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту.

2018 року Андрій Коболєв отримав премію в $7,9 млн (і перевів їх мамі в Америку), а комерційний директор компанії Юрій Вітренко – $ 6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" за транзитним контрактом.

Загальний обсяг премій менеджменту "Нафтогазу" в кількості 41 людина затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США) у 46,3 млн доларів.

Державна аудиторська служба стверджувала, що Коболєву сплатили 228 млн грн премії у порушення постанови уряду. Однак "Нафтогаз" звернувся до суду з проханням визнати протиправним і скасувати цю вимогу.

Коболєва раптово звільнили з посади очільника "Нафтогазу" в 2021 році. Натомість призначили Юрія Вітренка. Вітренка звільнили минулого року, а замість нього НАК очолив Олексій Чернишов, який був міністром регіонального розвитку.

Уже в січні 2023 Андрію Коболєву оголосили підозру в заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. За даними слідства, очільник компанії в травні 2018 року нібито всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення.

Андрій Коболєв прокоментував оголошення підозри на своїй сторінці в фейсбук.

"Розуміючи, що відбувається її підготовка, коли знаходився за кордоном, відразу повернувся в Україну, щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту", – написав він.