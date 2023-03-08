У Чорному морі – дев’ять ворожих кораблів і жодного ракетоносія

Однак у Середземному морі перебувають три ворожих ракетоносії.

У середу 8 березня Росія вивела на бойове чергування в Чорне море дев'ять своїх кораблів. Серед них немає ракетоносіїв.

Про це повідомляють у Telegram Збройні сили України.

У Чорному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед них – жодного ракетоносія.

В Азовському морі знаходиться один російський корабель.

У Середземному морі – сім ворожих суден, три з яких є ракетоносіями, оснащеними загалом близько 20 "Калібрами".

Нагадаємо, вчора у Чорному морі перебувало 11 російських кораблів. Ракетоносіїв серед них не було.