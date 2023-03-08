На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі"
Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі"
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
​Україна повернула додому з російського полону 130 бійців
​Україна повернула додому з російського полону 130 бійців
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Чорному морі – дев’ять ворожих кораблів і жодного ракетоносія

Однак у Середземному морі перебувають три ворожих ракетоносії. 

У Чорному морі – дев’ять ворожих кораблів і жодного ракетоносія
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

У середу 8 березня Росія вивела на бойове чергування в Чорне море дев'ять своїх кораблів. Серед них немає ракетоносіїв.

Про це повідомляють у Telegram Збройні сили України.

  • У Чорному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед них – жодного ракетоносія.
  • В Азовському морі знаходиться один російський корабель.
  • У Середземному морі – сім ворожих суден, три з яких є ракетоносіями, оснащеними загалом близько 20 "Калібрами".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, вчора у Чорному морі перебувало 11 російських кораблів. Ракетоносіїв серед них не було. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також