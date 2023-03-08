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Бойовик батальйону “Сомалі” отримав 12 років тюрми

Також у нього конфіскують майно.

Бойовик батальйону “Сомалі” отримав 12 років тюрми
Ілюстративне фото
Фото: www.sbu.gov.ua

Жителя Донецької області визнано винним в участі у терористичній організації та у діяльності непередбаченого законом збройного формування - “Сомалі”. Йому призначено покарання – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора. 

Прокурори у суді довели, що житель Донеччини ще у 2014 році вступив до незаконного збройного формування так званого “ДНР”, у складі якого чинив збройний опір і протидію правоохоронцям та військовослужбовцям Збройних Сил України.

Перебуваючи на посаді заступника командира роти окремого штурмового батальйону “Сомалі”, виїжджав на бойові позиції, забезпечував боєготовність підрозділів, навчав бойовиків, здійснював бойові чергування. 

Нагадаємо, українські суди незабаром почнуть масово розглядати справи про геноцид українців РФ. Наразі розглядається лише одна така справа у Києві.

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