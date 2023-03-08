Росіяни за добу атакували девʼять областей України. Проти Харківської застосували авіацію

Минулої доби росіяни один раз обстрілювали Чернігівську область. Із мінометів вони вдарили по Чернігівському району, жертв і руйнувань немає, йдеться у зведенні від ОВА.

У Запорізькій за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Темирівка, Комишуваха, Оріхів, Залізничне, Новоданилівка, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Щербаки, Преображенка, Червоне, Кам'янське, Степове, Степногірськ. Надійшло 25 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури. Деталі уточнюються.

У Дніпропетровській сьогодні зранку ворог накрив вогнем Марганецьку громаду. Інформація щодо наслідків та постраждалих з’ясовується. Учора російська армія завдала удару по Синельниківському району – з важкої артилерії била по Великомихайлівській громаді. Пошкоджень зазнала лінія електропередач. Наслідки атаки ще уточнюють рятувальники. Поранених немає.

У Луганській на Куп’янському та Лиманському напрямках 7 березня росіяни вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки та Невського. Здійснили артилерійські обстріли районів Новоселівського, Стельмахівки, Невського, Червонопопівки і Діброви. Для поранених загарбників вже не вистачає ліжок в лікарнях, а нестачу медичних працівників окупанти вирішили організацією відряджень російських лікарських бригад. Ситуація в області залишається складною.

У Сумській 7 березня були обстріли Білопільської, Есманської громад. Зафіксовано 45 "прильотів" від артилерії та мінометів. Без втрат та руйнувань. Учора ввечері на півночі області літали два "шахеди". Один із них захисники збили над територією Шосткинського району.

У Харківській на Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли щонайменше 18 населених пунктів. Постраждали Уди, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Зелене, Устинівка, Анискине, Шев’яківка, Дворічна, Западне. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Гряниківка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка і Крохмальне. Протягом дня – під інтенсивним вогнем з мінометів, РСЗВ, танків та бойової авіації були смт Дворічна Куп'янського району та Вовчанськ Чугуївського району. Без постраждалих. Вчора у с. Сніжківка Ізюмського району 63-річний чоловік на власному подвір'ї наступив на російську протипіхотну міну "Пелюстка". Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У Донецькій сьогодні зранку ворог обстріляв Костянтинівку. Пошкоджено приватні будинки. Також сьогодні зранку був артобстріл Авдіївки – влучання по місту та промисловій зоні в районі Авдіївського коксохімічного заводу. Зранку – активізація бойових дій в районі населених пунктів Очеретинської громади – селищ Красногорівка, Кам'янка, Веселе, Водяне. Був артобстріл с. Красногорівка та Кам’янка. Протягом доби ворог завдавав авіаударів та застосовував РСЗВ "Град", артилерію. Під обстрілами перебували в Адвіївці ПрАТ "АКХЗ", житловий сектор і промислова зона, а також житловий сектор у Бахмуті, житловий сектор і школа в Костянтинівці, житловий сектор у м. Часів Яр та с.Мемрик, житловий сектор с. Кам’янка, район водосховища та околиці Карлівки, житловий сектор Красногорівки та житловий сектор Ласточкиного.

Учора вдень ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївської області. Без постраждалих.

У Херсонській області, за інформацією ГШ ЗСУ, від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали райони населених пунктів Качкарівка, Милове, Зміївка, Іванівка, Шляхове, Берислав, Шилова Балка, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Білозерка, Станіслав та Херсон. За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 309 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Херсон ворог обстріляв 4 рази. 17 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Є постраждалі серед цивільного населення – одна людина поранена. З деокупованої території області евакуювали 87 осіб. На окупованій лівобережній частині окупанти продовжують фільтраційні заходи, проводять примусову паспортизацію та готують людей до виборів до держдуми.

За даними Генштабу, протягом минулої доби у війні проти України загинули близько 700 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 155 530 своїх військових.