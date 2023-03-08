Головне за ніч. Середа, 8 березня

Попередня доба стала першою з 24 лютого 2022 року, коли на Донеччині не постраждало жодного цивільного.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“На Донецькому напрямку вночі росіяни завдали ракетного удару по Мемрику Новогродівської громади, пошкодили три будинки. Зранку двічі під обстріл потрапила Авдіївка: снаряди влучили на територію трьох вулиць та на околиці АКХЗ. В Очеретинській громаді під вогнем опинилися Красногорівка і Кам'янка, в Курахівській – Курахове і Курахівка”, – повідомив Кириленко.

Під інтенсивними обстрілами перебували й інші громади області, але, на щастя, мирні мешканці залишилися цілі й неушкоджені.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжує безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші воїни відбили на цих напрямках понад 100 атак противника.

Загарбники завдали 24 авіаційних та одного ракетного удару. Зокрема, під час авіаударів, ворог використав один БпЛА типу Шахед-136. Його збито. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”. Українські ракетники і артилеристи уразили зенітний ракетний комплекс “Бук-М1-2”, 5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади пально-мастильних матеріалів та комплекс радіолокаційної розвідки і контролю “Зоопарк”.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 8 березня – в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби у війні проти України загинули близько 700 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 155 530 своїх військових.

Про інші втрати противника – в новині.

До Києва прибув генсек Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерреш.

"Генеральний секретар Антоніу Гутерреш у Києві. Пізніше сьогодні він зустрінеться із Володимиром Зеленським у Києві для обговорення продовження Чорноморської зернової ініціативи в усіх аспектах, а також інших актуальних питань", – йдеться у повідомленні в твіттері речника ООН.

Це третій візит Гутерреша до України за рік. Улітку 2022 він виступив посередником в зерновій угоді, завдяки якій вдалося розблокувати експорт українського зерна з портів Одеської області. Сторонами договору стали Україна-Туреччина-ООН та Туреччина-Росія-ООН.

17 листопада зернову ініціативу продовжили ще на 120 днів, однак РФ штучно гальмує перевірку суден у Босфорі.

Проєвропейський мітинг біля парламенту Грузії вночі почали розганяти спецпризначенці.

Додаткові сили поліції намагалися повністю звільнити від мітингарів територію поблизу парламенту. "Проти учасників акції застосували водомет, сльозогінний газ та інші засоби. Декілька осіб постраждали. Біля парламенту посилили заходи безпеки. На місці мобілізували бригади швидкої допомоги", – заявили журналісти.

Згодом стало відомо, що на мітингу проти ухвалення закону про "іноагентів" правоохоронці затримали 66 осіб. Їм інкримінують адміністративні порушення – дрібне хуліганство та непокору законним вимогам поліції. Також правоохоронці відкрили провадження за двома кримінальними статтями – напад на поліцейського та пошкодження чи знищення речей.

МВС стверджує, що під час протестів постраждали близько 50 співробітників відомства. Кількість поранених мітингарів не уточнили.

Зіткнення між протестувальниками і правоохоронцями почалися після того, як учора ввечері парламент Грузії в пришвидшеному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" – аналог російського закону про "іноагентів". Цей документ був внесений рухом "Сила народу" і підтриманий правлячою "Грузинською мрією".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі сказала, що цей закон продиктований Москвою, і вона його не підписуватиме. Документ передбачає, що всі медіа та неурядові організації, які фінансуються з-за кордону, будуть зобовʼязані реєструватися в спеціальному реєстрі як "агенти іноземного впливу".

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі на брифінгу у Білому домі назвав три причини, чому для американців важливо допомагати Україні.

Які саме – в нашій новині.

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