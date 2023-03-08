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Причиною поїздки Шойгу на окуповану територію України може бути необхідність "відповіді" Пригожину, – Міноборони Британії

Російський міністр чутливий до порівнянь із власником найманців.

Фото: EPA/UPG

Російське міністерство оборони 4 березня опублікувало відео зі своїм очільником Сергієм Шойгу на окупованій території України. Ймовірно, поїздка Шойгу є відповіддю на візит власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина до найманців на передову. 

Про це повідомили в міністерстві оборони Великої Британії в твіттері. Британці припустили, що Шойгу чутливий до порівнянь із Пригожиним, оскільки "вагнерівці" ведуть гучну суперечку з російським міністерством оборони. 

Єдиним російським польовим командиром, показаним на відео з Шойгу, був генерал-полковник Рустам Мурадов. Він відповідає за Вугледарський напрямок Донецької області, де за останні три місяці провалилися кілька штурмів.

У британському МО зазначили, що до недавнього часу російське командування, ймовірно, розглядало прорив у Вугледарі як ключовий спосіб досягти оперативно значимого прориву на рубежах України. Російські планувальники, ймовірно, зіткнулися з дилемою: спробувати наступний штурм Вугледара чи підтримувати інтенсивні бої далі на північ поблизу Бахмута та Кремінної.

Фото: EPA/UPG

За даними української розвідки, Шойгу посилює конфлікт із ПВК "Вагнера". Він навмисно не згадує їхню участь у бойових діях.

У грудні Росія заявила, що міністр оборони Сергій Шойгу "проінспектував" підрозділи угруповання збройних сил РФ у зоні проведення так званої спеціальної воєнної операції в Україні, тобто в зоні війни. Попередня "інспекція передових позиції" 18 грудня, як виявилося, була здійснена російським міністром на півночі Криму. 

У міністерстві росіян тоді заявляли, що він "облетів на вертольоті передові позиції". Де саме Шойгу "літав на вертольоті" міністерство оборони країни-окупанта не уточнювало, але казали, що це був "південний військовий округ". Міноборони опублікувало відео, на якому Шойгу лізе в військовий вертоліт, дивиться на розкладені на столі папери і у вікно на вириті окопи. Але проєкт GeoCongirmed через це відео встановив, що лінія фронту в Шойгу пролягала в 75 км від реальної. 

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