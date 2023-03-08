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Окупанти знизили вимоги для працевлаштування росіян на захопленій ЗАЕС

Ворог має кадровий дефіцит на захопленій атомній електростанції.

Окупанти знизили вимоги для працевлаштування росіян на захопленій ЗАЕС
Фото: EPA/UPG

Окупанти знизили вимоги для працевлаштування на захопленій Запорізькій АЕС, повідомили у Центрі національного спротиву.

“Ворог має кадровий дефіцит на захопленій Запорізькій атомній електростанції й відтак намагається його подолати за будь-яку ціну”, – зазначили у центрі.

Так, на днях окупаційне керівництво станції знизило вимоги для низки вакансій на станції, аби змогти замінити українських працівників на відповідний персонал з РФ.

Більшість українських спеціалістів відмовляється укладати договір з “Росатомом”.

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Нагадаємо, у тимчасово окупованому Енергодарі почастішали випадки викрадень працівників Запорізької атомної станції, які не погоджуються підписувати контракти з росіянами. Родичам викрадених працівників не повідомлять, де їх тримають.

Раніше окупанти заблокували доступ на станцію майже 1500 українським працівникам ЗАЕС. Наразі росіяни не можуть ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки станції.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна отримує тривожні сигнали від місії МАГАТЕ на ЗАЕС, зокрема російські військові "вкрай непрофесійно" поводяться на станції.

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