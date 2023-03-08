Проросійські медіа продовжують маніпулювати інформацією по Бахмут, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“Проросійські медіа повідомили, що "моральний дух захисників Бахмута дуже низький". Ніхто не вірить у те, що ЗСУ втримає місто”, – йдеться у повідомленні.

Солдати нібито “не розуміють, навіщо кидати нові резерви, якщо місто не несе стратегічного значення, а лише політичне”.

Окрім того, ЗМІ РФ розповсюджують дезінформацію, що “розплачуватися із Заходом за багатомільярдну військову допомогу Києву вже нема чим”.

“Усі великі держпідприємства розпродані, й в оборот пішли ліси. Для Заходу це прийнятна плата за зброю, а для українських чиновників – можливість набити кишені”, – цитує їх ЦПД.

Також американський політолог Скотт Беннет маніпулює, що “захід нерідко вдавався до брехні, зрад і маніпуляцій, що були вигідні США. Все це призвело до держперевороту в Україні та геноциду російського населення Донбасу.

“Західні країни зацікавлені в тому, щоб нашкодити рф, розділити її на частини, а ситуація в Україні – просто інструмент у їхніх руках”, – заявив він.

Нагадаємо, луганський колаборант оприлюднив фейк про “стрілянину між підрозділами ЗСУ у Бахмуті”.