Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі"

Він воював проти російських окупантів з 2014 року.

На війні проти окупантів загинув Герой України Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі".

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну. Він із 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України", - сказав Зеленський.

Коцюбайлу було 27 років. Молодший лейтенант очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-ої окремої механізованої бригади.

"Да Вінчі" у 2014 році зазнав важкого поранення танковим снарядом у Пісках Донецької області. Після одужання, через три місяці реабілітації повернувся на фронт, де продовжив відстоювати суверенітет України.

Указом президента Зеленського від 30 листопада 2021 року Коцюбайлу було присвоєно звання Героя України.

Нагадаємо, що у понеділок, 6 березня, у результаті обстрілу у місті Часів Яр на Донеччині загинув командир аеромобільного батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, майор Андрій Луканюк.