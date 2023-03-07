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Угорщина бере участь у підготовці українських військових медиків

Також країна допомагає в лікуванні поранених українських військових.

Угорщина бере участь у підготовці українських військових медиків

Міністерство оборони Угорщини підтвердило слова міністра оборони Словаччини Ярослава Недя про те, що Угорщина бере участь у підготовці військових медиків з України.

Про це пише Європейська правда з посиланням на угорське видання 24.hu.

В оборонному відомстві зазначили, що позиція країни не змінилася – Угорщина не підтримує жодних кроків, які ведуть до ескалації війни.

“Саме тому ми не відправляємо в Україну ні зброї, ні солдатів. Тим не менш, як сусідня країна, в рамках найбільшої гуманітарної акції в історії Угорщини, Угорщина допомагає тим, хто потрапив у біду, і тим, хто потребує допомоги. В дусі цього ми надали допомогу в лікуванні поранених українських солдатів”, – йдеться у повідомленні.

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У Міноборони додали, що Збройні сили Угорщини також беруть участь у підготовці українських військових медиків у гуманітарних цілях.

Відповідна заява була зроблена після того, як міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що українські військові проходять підготовку в Угорщині.

Нагадаємо, Угорщина не дозволила транзит для постачання озброєння в Україну. Голова канцелярії премʼєр-міністра Угорщини Ґерґей Ґуйяш пояснив це "турботою" про 100 000 етнічних угорців Закарпаття.

Угорський уряд Орбана роками займав відверто проросійську позицію та перешкоджав Україні в деяких питаннях. Зокрема, чинив перепони в застосуванні антиросійських санкцій. А в грудні Будапешт ще й виступив проти надання Євросоюзом Україні 18 млн євро допомоги.

До того угорці заявили, що не дозволять українським військовим тренуватися на своїй території в межах місії ЄС, бо вони "за мир". 

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