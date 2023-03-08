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Кабмін спростив процедуру отримання протипожежного обладнання для Зони відчуження

Йдеться про обладнання придбане за кошти донорів як гуманітарна допомога.

Кабмін спростив процедуру отримання протипожежного обладнання для Зони відчуження
Фото: ДСНС

Кабінет міністрів України спростив процедуру отримання Зоною відчуження протипожежного обладнання на суму 1,1 млн євро як гуманітарної допомоги.

Про це повідомили у міністерстві захисту довквілля та природних ресурсів

Йдеться про протипожежне обладнання і паливно-мастильні матеріали, придбані чи отримані за кошти донорів.

“Торік 10 листопада на засіданні Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля під головуванням з української сторони Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, було вирішено виділити 1,1 млн євро на закупівлю протипожежного обладнання для допомоги у боротьбі з лісовими пожежами у Зоні відчуження”, – йдеться у повідомленні.

Процедура отримання такої гуманітарної допомоги Зоною відчуження раніше не була врегульована в українському законодавстві. 

Документ буде діяти до ратифікації між Україною та ЄБРР рамкової угоди стосовно діяльності Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля. Після чого отримання протипожежного та іншого обладнання буде здійснюватися за цією рамковою угодою.

Зазначимо, з перших днів повномасштабної війни Чорнобильська зона стала плацдармом для злочинів та ядерного шантажу російських окупантів. Вони вивезли й знищили 95% спеціальної техніки та обладнання, викрали усі паливно-мастильні матеріали. 

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“Завдяки підтримці наших партнерів з Міжнародного фонду для Чорнобиля, Зона відчуження вже скоро отримає відповідне протипожежне обладнання, яке допоможе попередити та не допустити катастрофічних наслідків пожеж”, – прокоментував очільник міністерства Руслан Стрілець.

За його словами, пожежі на цій території можуть не лише знищити місцеві види флори й фауни, а й стати причиною поширення небезпечних радіоактивних частинок по всій Україні, а також країнах ЄС. Запобігти цьому можна лише за наявності відповідної техніки, яка допоможе дієво ліквідовувати загоряння.

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