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Український літак доставив 101 тонну гумдопомоги постраждалим у Туреччині, – МЗС

Допомога була доставлена на базу Інджирлік.

Український літак доставив 101 тонну гумдопомоги постраждалим у Туреччині, – МЗС
Фото: Дмитро Кулеба у Twitter

Український літак Ан-124 доправив 101 тонну гуманітарної допомоги на турецьку авіабазу для потреб постраждалих від землетрусів.

Про це написав у Twitter голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Цього тижня український літак Ан-124 доставив 101 тонну гуманітарної допомоги на авіабазу Інджирлік для допомоги сім'ям, які постраждали від нещодавніх землетрусів”, – йдеться у повідомленні.

Кулеба додав, що допомога координується французькими збройними силами, доставляється українськими літаками, розвантажується турецькими і американськими військовими.

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Нагадаємо, Світовий банк оцінив збитки Туреччини від землетрусів у 34 млрд доларів. У Туреччині і Сирії сталася серія землетрусів. Внаслідок найпотужнішого з них загинули понад 46 000 людей у Туреччині і Сирії. 

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