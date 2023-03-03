Український літак доставив 101 тонну гумдопомоги постраждалим у Туреччині, – МЗС

Допомога була доставлена на базу Інджирлік.

Український літак Ан-124 доправив 101 тонну гуманітарної допомоги на турецьку авіабазу для потреб постраждалих від землетрусів.

Про це написав у Twitter голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Цього тижня український літак Ан-124 доставив 101 тонну гуманітарної допомоги на авіабазу Інджирлік для допомоги сім'ям, які постраждали від нещодавніх землетрусів”, – йдеться у повідомленні.

Кулеба додав, що допомога координується французькими збройними силами, доставляється українськими літаками, розвантажується турецькими і американськими військовими.

Нагадаємо, Світовий банк оцінив збитки Туреччини від землетрусів у 34 млрд доларів. У Туреччині і Сирії сталася серія землетрусів. Внаслідок найпотужнішого з них загинули понад 46 000 людей у Туреччині і Сирії.