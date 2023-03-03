США додали до “чорного списку” торгівлі 37 компаній, зокрема за допомогу РФ та Китаю

Сполучені Штати додали 37 організацій до свого чорного списку торгівлі, зокрема за допомогу російській армії та підтримку збройних сил Китаю.

Про це пише Reuters з посиланням на американське міністерство торгівлі.

Також у цьому списку компанії, які сприяли або брали участь у порушеннях прав людини в М'янмі та Китаї.

“Коли ми виявляємо організації, які становлять загрозу національній безпеці або зовнішній політиці Сполучених Штатів, ми додаємо їх до списку організацій, щоб переконатися, що ми можемо ретельно вивчити їхні транзакції”, – заявили у відомстві.

Нагадаємо, США закликали компанії бути обережними щодо транзакцій, які можуть допомогти Росії уникнути західних санкцій, особливо якщо вони пов’язані з Китаєм та Туреччиною.