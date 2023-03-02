США мають оголосити про новий пакет військової допомоги Україні 3 березня

Завтра, 3 березня, Сполучені Штати оголосять новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

“Завтра США матимуть ще один раунд допомоги. Він включатиме переважно боєприпаси, які будуть потрібні Україні для систем, які вони вже мають, наприклад, HIMARS”, – повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він зазначив, що президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуватиме 3 березня з візитом у Вашингтоні, обговорюватимуть додаткову підтримку України в майбутньому.

Нагадаємо, у річницю широкомасштабного російського вторгнення Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами захисників України та зміцнити її протиповітряну оборону.