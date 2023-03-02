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Росіяни обстріляли 10 громад Сумщини

Внаслідок обстрілів зафіксовано чисельні руйнування.

Росіяни обстріляли 10 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 2 березня, російські окупаційні війська обстріляли 10 громад Сумської області. Було зафіксовано 177 прильотів з мінометів, ствольної артилерії, САУ, РСЗВ.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з мінометів, зафіксовано 9 прильотів. У с. Рожковичі пошкоджено 2 приватних будинки.

Внаслідок обстрілу Есманської громади пошкоджено ЛЕП та приватні будинки у с. Студенок, у с.Уланове відбулося загоряння житлового будинку. 

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Через обстріл із САУ Хотінської громади пошкоджено офісне приміщення агрофірми та приміщення для зберігання дров у с. Кіндратівка.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії поблизу с. Нововасилівка пошкоджено високовольтну лінію.

Новослобідську громаду обстріляли попередньо зі ствольної артилерії, у с. Бояро-Лежачі пошкоджено 3 приватні будинки.

Нагадаємо, у Херсонській області російські військові обстріляли людей, що стояли в черзі за гуманітарною допомогою. За попередніми даними у Бериславському районі армія РФ нанесла удар дронами по цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи.Наразі відомо про дев’ять травмованих внаслідок обстрілу, серед них є дитина. 

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